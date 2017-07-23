Бывает, у горожан по разным причинам нет возможности держать дома собаку: съёмная квартира или мало места. Поэтому для них прогулка со щенками, которую в воскресенье устроил муниципальный приют для собак, может стать чуть ли не единственной возможностью пообщаться с животными. А для собак — это социализация: поездка на машине, общение с людьми, новые звуки и запахи города. Корреспондент Zelenograd.ru Ольга Походня рассказывает о том, как проходит встреча людей и собак.