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Более 40 взрослых и детей вышли на прогулку со щенками в 18 микрорайоне 23.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Бывает, у горожан по разным причинам нет возможности держать дома собаку: съёмная квартира или мало места. Поэтому для них прогулка со щенками, которую в воскресенье устроил муниципальный приют для собак, может стать чуть ли не единственной возможностью пообщаться с животными. А для собак — это социализация: поездка на машине, общение с людьми, новые звуки и запахи города. Корреспондент Zelenograd.ru Ольга Походня рассказывает о том, как проходит встреча людей и собак.

Фото: Ольга Походня / Zelenograd.ru

Волонтеры приюта пришли первыми, чтобы подготовить площадку. У этой семьи две собаки. Одну из них взяли два года назад из приюта. Про муниципальный приют услышали на улице, нашли в интернете, начали ездить, возить угощения, одеяла, выгуливать приютских собак. О приюте самые лучшие впечатления.

Катя и Маша готовят площадку, украшая шариками
Фото: Ольга Походня / Zelenograd.ru

На площадку подошли мама Анна с дочерью Ксенией, хотят присмотреть щенка, ждут. Все собаки приюта наблюдаются в ветклинике, привиты, имеют паспорта, а взрослые собаки чипированы. Организаторы надеются, что для кого-то из щенков прогулка окончится крепкой дружбой и обретением дома. Однако сразу с прогулки собаку забрать будет нельзя. Для этого нужно приехать в приют, заполнить анкету и пройти собеседование.

Анна и Ксения
Фото: Ольга Походня / Zelenograd.ru

Алла Соколова и ее дочь Вика живут рядом с площадкой. Принесли подарки, хотят поддержать акцию и пообщаться со щенками.

Соколовы Алла и Вика
Фото: Ольга Походня / Zelenograd.ru

Собралось около 40 человек — взрослые и дети. Собак привозят группами. Приехало шесть собак, еще столько же в пути. Дети оживились, щенки радостные, бегают по площадке.

Прогулка продлится до 16:00. Если вы рядом, присоединяйтесь!

Это пятая прогулка со щенками, которую проводит зеленоградский приют. В результате первых двух акций сразу пристроили три собаки, позднее забрали еще одну. Прогулки проводятся регулярно — следите за анонсами.

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