Фестиваль автозвука и тюнинга пройдет 11 августа в Солнечногорске на главном городском пляже. Начало в 11 часов. Для участников необходима предварительная регистрация.
Приглашаются к участию, как новички и любители, так и профессиональные спортсмены. Ознакомьтесь с правилами, и вы наверняка найдете подходящий класс для своей системы.
Правила по классам, регламент проведения, стоимость участия.
Регистрация (заявки принимаем до 18:00 часов 10 августа).
Этап в Солнечногорске — последняя возможность для получения допуска к финалу участникам из Центральной части страны и соседних регионов.
07:30-09:00 Заезд и регистрация участников
10:00-11:00 Судейство по классам
11:30-16:30 Замеры звукового давления, конкурсы со зрителями, развлекательная программа
17:00-17:30 Награждение призеров
Партнеры формата: Ground Zero // SWAT // Pride // Kicx // URAL Sound // Spl-Lab
Организаторы этапа:Студия «Реальные Звукари» и Администрация города Солнечногорска
Спонсор этапа: Шумоизоляция COMFORT MAT
Вас ждут:
- 18 классов для участников
- Крутые двухуровневые кубки
- Призы и подарки от партнеров формата
- и море позитива!
Группа ВКонтакте: https://vk.com/spltournament
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
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Всегда поможем
вашему авто !