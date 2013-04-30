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Фестиваль автозвука и тюнинга «Solnechnogorsk Auto Sound & tuning Fest» 11 августа 11:00 Солнечногорский район, озеро Сенеж Возраст 12+

Фестиваль автозвука и тюнинга пройдет 11 августа в Солнечногорске на главном городском пляже. Начало в 11 часов. Для участников необходима предварительная регистрация.

Приглашаются к участию, как новички и любители, так и профессиональные спортсмены. Ознакомьтесь с правилами, и вы наверняка найдете подходящий класс для своей системы.

Правила по классам, регламент проведения, стоимость участия.

Регистрация (заявки принимаем до 18:00 часов 10 августа).

Этап в Солнечногорске — последняя возможность для получения допуска к финалу участникам из Центральной части страны и соседних регионов.

Регламент мероприятия:

07:30-09:00 Заезд и регистрация участников

10:00-11:00 Судейство по классам

11:30-16:30 Замеры звукового давления, конкурсы со зрителями, развлекательная программа

17:00-17:30 Награждение призеров

Партнеры формата: Ground Zero // SWAT // Pride // Kicx // URAL Sound // Spl-Lab
Организаторы этапа:Студия «Реальные Звукари» и Администрация города Солнечногорска
Спонсор этапа: Шумоизоляция COMFORT MAT

Вас ждут:

  • 18 классов для участников
  • Крутые двухуровневые кубки
  • Призы и подарки от партнеров формата
  • и море позитива!

Группа ВКонтакте: https://vk.com/spltournament

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