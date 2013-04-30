Приглашаются к участию, как новички и любители, так и профессиональные спортсмены. Ознакомьтесь с правилами, и вы наверняка найдете подходящий класс для своей системы.

Правила по классам, регламент проведения, стоимость участия.

Регистрация (заявки принимаем до 18:00 часов 10 августа).

Этап в Солнечногорске — последняя возможность для получения допуска к финалу участникам из Центральной части страны и соседних регионов.