Участники смогут выбрать дистанции протяженностью от двух до шести километров. Спортсмены стартуют с 11.00 до 12.00. Контрольное время прохождения соревновательной дистанции — полтора часа. Отметка на КП компостером, вид соревнований — «Выбор». Старт и Финиш в одном месте у детской площадки за корпусом 1130 (АКСИС), в 200 м. от остановки автобуса №4 «Корпус 1121».

Участие бесплатное, размещение — полевое. Обязательная предварительная регистрация в разделе «комментарии» данной записи по форме: Ф.И, Г/р, округ. (Для сдающих норматив ГТО: полностью Ф.И.О, полностью дата рождения, округ, УИН, мед.справка).

Подтверждение регистрации перед стартом в 10.30 — 10.50 часов. Участники должны быть здоровыми и несут за соответствие этому требованию персональную ответственность. Участники должны иметь одежду по погоде, перекус (питьё, еда), компас и мобильный телефон для связи с организаторами.

Для новичков будет проведена начальная подготовка. Дополнительная информация по тел. 8(903)117-40-85 Виктор Костюшин