Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Соревнования по спортивному ориентированию 12 мая 11:00 Лесной массив Малино Возраст 14+
фото: zelsport.ru

12 мая в лесном массиве Малино проводится спортивное ориентирование ЗелАО (включая приём нормативов ВФСК ГТО). Начало в 11.00 часов. Обязательная предварительная регистрация на сайте, в разделе комментарии до 10 мая (гарантирующая получение карты).

Старт/финиш в 200 м от платформы Малино или от остановки автобуса №21 пл. Малино. Дистанция до 6 км. Вид соревнований — «Выбор». Отметка на КП — компостером в таблице на карте.

Реклама
Салон красоты «Никор» предлагает сертификаты в подарок к любому празднику Объявления
Магазину для шитья, вязания и рукоделия «Я Сама» — 20 лет. Подарки и скидки Объявления
Куда отправить ребенка летом? Зеленоградский лагерь «Жемчужный берег» предлагает отдых в уникальном месте Крыма Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама