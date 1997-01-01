фото: zelsport.ru
12 мая в лесном массиве Малино проводится спортивное ориентирование ЗелАО (включая приём нормативов ВФСК ГТО). Начало в 11.00 часов. Обязательная предварительная регистрация на сайте, в разделе комментарии до 10 мая (гарантирующая получение карты).
Старт/финиш в 200 м от платформы Малино или от остановки автобуса №21 пл. Малино. Дистанция до 6 км. Вид соревнований — «Выбор». Отметка на КП — компостером в таблице на карте.
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !