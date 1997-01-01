21 апреля в 22:00 в рамках «Библионочи» в библиотеке в корпусе 1462 концерт певицы Alina Os.
Аlina Os — это синтез стильного «фирменного» звука и интересных русских текстов. Певица участвовала в известных фестивалях Stereoleto, «Дикая Мята», Bosco Fresh Fest, «ОдаЕда», выступала как приглашенный артист в программе «Вечерний Ургант», часто дает концерты и гастролирует. В зеленоградской библиотеке она выступит под акустическую гитару.
Вход по бесплатной регистрации.
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