Зеленоградские взрослые и детские библиотеки, Культурные центры «Зеленоград» и «Доброволец» приглашают всех на ежегодную акцию: 21 апреля с 18:00 пройдут концерты, интересные встречи, увлекательные викторины, литературные чтения, мастер-классы. Вход свободный, на несколько событий надо предварительно зарегистрироваться на сайте zelbiblio.
Центральная детская библиотека, корпус 401, 18:00 — 21:00. В этот вечера она станет «Усачев-градом» — в этом году известному детскому поэту и писателю Андрею Усачеву исполняется 60 лет. В программе большая квест-игра с арт-загадками от Третьяковки, головоломками и ребусами от Профессора АУ, рукодельная мастерская «333 кота», мастер-классы — создание анимационного ролика «Время волшебных сказок» по произведениям Андрея Усачева вместе со студией «Высший пилотаж».
В 20:00 придут сам Андрей Усачев и его друг, исполнитель Александр Пинегин. Они дадут концерт в читальном зале библиотеки.
Библиотека в корпусе 1462, 18:00 — 23:00. В 18:00 и 19:30 театр тени и песка «Масала» покажет детский спектакль «Легенды школы волшебников». А ближе к ночи, здесь устроят музыкально-поэтический квартирник. В 22:00 приедет певица и поэтесса AlinaOs. Аlina Os — это синтез стильного «фирменного» звука и интересных русских текстов. Певица участвовала в известных фестивалях Stereoleto, «Дикая Мята», Bosco Fresh Fest, «ОдаЕда», выступала как приглашенный артист в программе «Вечерний Ургант», часто дает концерты и гастролирует. В зеленоградской библиотеке она выступит под акустическую гитару.
Каждый гость библиотеки может поучаствовать в квесте по Тургеневу «Отцы и дети» и мастер-классе «Украшение для любимой книги» с использованием работ карикатуриста Бильжо.
Взрослая и детская библиотеки в корпусе 607А, 18:00 — 23:00 и 18:00 — 21:00 соответственно. Детская библиотека откроет акцию «безумным чаепитием» с героями книги «Алиса в стране чудес» и весёлой литературной игрой за стилизованным столом во главе со Шляпником и Чеширским котом. С каждым громким «Пора пить чай!» ребята будут сменять друг друга за столом. По итогам нескольких туров команды сразятся друг с другом в игре «Шляпа». С 20:00 до 21:00 включат старенький экран, и библиотекари покажут детям нечто забытое — диафильмы. И прочитают сказки из фонда библиотеки-юбиляра. Также в течение вечера несколько раз пройдет рукодельный мастер-класс, который назвали «самым загадочным».
А взрослая «Библионочь» посвящена Ивану Сергеевичу Тургеневу. Откроют импровизированную комнату вопросов и ответов, пройдут викторины, квесты, предложат отгадать литературный кроссворд. Самых эрудированных и творческих участников ждут призы. В 19:00 в ретро-гостиной пройдет концерт зеленоградских творческих коллективов, а потом желающие могут поиграть на рояле «Блютнер». Кто не умеет — может поиграть в игры времен тургеневских салонов и современные настольные игры.
Библиотека в корпусе 232, 18:00 — 23:00. Здесь пройдет викторина «Книготемень», в ходе которой предстоит ответить на вопросы: во что магия превращает суеверия? В каких случаях суеверия вынуждали художников изображать себя на картине? Откуда взялось выражение «на кудыкину гору». Гости библиотеки погадают по книге, а самым эрудированным и творческим заготовлены подарки. гостям библиотекари подготовили весенние подарки. Мероприятие проводится с целью организации культурного досуга читателей. Целевая аудитория от 12 лет и старше.
Библиотека в корпусе 1106, 18:00 — 23:00. Здесь откроют тургеневский салон. Зеленоградские поэты и музыканты прочитают стихи о любви, весне и дружбе, исполнят романсы. А в соседнем зале молодёжное сообщество «T-label» устроит турниры по настольным играм и литературным квестам.
В библиотеке поставят «трибуну» для импровизации, чтения прозы и стихов.
Библиотека в корпусе 1004. В камерном зале состоится встреча с зеленоградской детской писательницей и поэтессой Ириной Алымовой. Ирина Алымова издала две книги со стихотворениями и иллюстрациями. На встрече Ирина прочитает свою прозу — фактурные, с разными орнаментами и цветами, с разными характерами и мечтами сказки про комнату с игрушками под названием «Пуговка-сердце». А ребята смогут проиллюстрировать сказку — нарисовать героев или своё ощущение.
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Взрослым в соседнем зале предложат чай, настольную литературную игру и квест.
ДК «Зеленоград» (Культурный центр «Зеленоград»), Центральная площадь, дом 1, 19:00 — 21:30. Откроет вечер музыкальная программа «Под звуки оркестра духового» в фойе первого этажа. Все желающие смогут потанцевать и послушать живую музыку в исполнении любительского духового оркестра. В программе произведения советских, российских и зарубежных композиторов, вальсы, фокстроты, танго, пасодобли, популярные песни.
В это же время в театральном зале начнется показ двухсерийного художественного фильма «Васса» режиссера Глеба Панфилова (1983 год).
Музыкальную программу продолжит костюмированный бал «Ожившие истории». Гости смогут проникнуться атмосферой XIX века и ощутить себя героем произведений Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, Льва Толстого. Завершит вечер музыкально-поэтическая композиция литературного театра «Романтик». Прозвучат романсы и стихи поэтов «Золотого века». Весь вечер юных гостей будут встречать сказочные герои — детям предложат поучаствовать в викторинах, вспомнить героев популярных детских сказок.
Культурный центр «Доброволец» в корпусе 514. 17:30 — 20:00. Здесь подготовили музыкальную программу «Мудрость народной песни», музыкально-театрализованная постановку «Лельник». Пройдут мастер-классы «Ловец снов», рисование акварелью с натуры «Магия книги», откроют читальню «Славянская мифология».Атмосферу праздника создадут «старославянские ведьмы», которые поделятся своими предсказаниями и оставят на память красочные фото.
21 апреля акция «Библионочь» пройдет в московских библиотеках, культурных центрах и музеях. В этом году она посвящена 200-летию со дня рождения Тургенева. Афиша акции
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