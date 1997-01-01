Центральная детская библиотека, корпус 401, 18:00 — 21:00. В этот вечера она станет «Усачев-градом» — в этом году известному детскому поэту и писателю Андрею Усачеву исполняется 60 лет. В программе большая квест-игра с арт-загадками от Третьяковки, головоломками и ребусами от Профессора АУ, рукодельная мастерская «333 кота», мастер-классы — создание анимационного ролика «Время волшебных сказок» по произведениям Андрея Усачева вместе со студией «Высший пилотаж».

В 20:00 придут сам Андрей Усачев и его друг, исполнитель Александр Пинегин. Они дадут концерт в читальном зале библиотеки.

Регистрация