Зеленоградские художники украсили витрины ДК новогодними персонажами Это было непросто 24.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградские художники украсили витрины Культурного центра (ДК) новогодними персонажами. Это было непросто — работать приходилось холодном узком пространстве между стекол, на сквозняке.

Для зеленоградцев старались: Галина Кузина, Светлана Петрова, Ольга Захарова, Ирина Кулакова, Дмитрий Локтеев, Алла Беликова, Анна Бутакова.

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Метки:
новый год
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