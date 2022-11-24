Новый год отпразднуют без фейерверков и больших уличных концертов. В остальном всё будет, как обычно
Фото: zelartunion.ru
Зеленоградские художники украсили витрины Культурного центра (ДК) новогодними персонажами. Это было непросто — работать приходилось холодном узком пространстве между стекол, на сквозняке.
Для зеленоградцев старались: Галина Кузина, Светлана Петрова, Ольга Захарова, Ирина Кулакова, Дмитрий Локтеев, Алла Беликова, Анна Бутакова.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Новый зеленоградский Центр офтальмологии «Прозрение» — в клинике теперь есть свой детский офтальмолог Реклама
«Готов сделать крюковский вокзал чистым и уютным». Владелец магазина в здании старого вокзала предлагает не сносить его, а сдать ему вместе с залом ожидания Истории
Акция «Чёрная пятница» в универмаге «Телеграф» в «Зеленопарке» с 25 по 27 ноября: скидки до 80%, а также стендап-концерт Виктории Складчиковой Реклама
Виртуальная колоноскопия на компьютерном томографе в центре «Томоград» — высокоточная малоинвазивная методика обследования толстого кишечника Реклама
Мюзикл-шоу от артистов и выпускников школы мюзикла Westend — 27 ноября на сцене Дворца творчества Афиша
Три новостройки по программе реновации в 9 микрорайоне планируют сдать до конца года. Но заселять их начнут не раньше весны Новости
Большинство читателей «Зеленоград.ру» выступило против сноса здания старого вокзала в Крюково. Вот их мнения Истории
Торговый центр начал сдавать места на своей парковке жителям окрестных домов. Спрос превысил предложение почти в десять раз Новости
Посёлок Крюково сквозь время: чем закончились 1960-е, как его поглотил Зеленоград и что сегодня на месте старых улиц Истории
Расскажите, как убирали ваш двор в первую зимнюю неделю - поставьте оценку коммунальным службам Истории