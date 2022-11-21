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Новый год отпразднуют без фейерверков и больших уличных концертов. В остальном всё будет, как обычно 21.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Мэрия приняла решение отказаться от проведения фейерверков и больших уличных концертов на Новый год. В остальном праздник пройдет как обычно — город украсят, проведут детские елки, рождественский фестиваль и другие мероприятия.

Об этом объявил мэр Собянин, опираясь на результат голосования трехсот тысяч человек на портале «Активный гражданин». Лишь 19% респондентов считают, что в этот Новый год не надо украшать город и проводить праздничные мероприятия.

Впрочем, позиция мэра была очевидна ещё до начала голосования. По его словам, если отказаться от новогодних праздников, то экономия будет «мифической» и это «добьет малый бизнес, в котором работают миллионы людей». Надо «считать не экономию на праздниках, а доходы от них — что позволит кратно больше направить на поддержку участников специальной военной операции».

Ещё один аргумент сторонников отказа от празднования Нового года — сострадание к жертвам специальной военной операции. Его мэр назвал «показным». И наоборот праздновать Новый год «вопреки трагическим обстоятельствам» — это значит «оставаться людьми, которые придерживаются национальных традиций, не теряют духа, не впадают в уныние».

Новогодние украшения начали появляться немедленно после объявления результатов голосования — например, возле зеленоградских торговых центров. Впрочем, новогодние закупки начали делать ещё раньше — к примеру, закупку восьмисот новогодних продовольственных наборов для активных жителей Зеленограда префектура объявила ещё до начала объявленного Собяниным голосования.

Поддерживаете ли вы решение мэра провести Новый год без фейерверков и больших уличных концертов, а в остальном, как обычно?
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Метки:
сюжет: конфликт* с украиной 2022, новый год, салюты и фейерверки
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Обсуждение
A T
2 часа назад
Я не поддерживаю фактически перекладывание ответственности с чиновников на людей, не имеющих ни единой позиции, ни информации для принятия решений, ни компетенции это делать, тем более, с апеллированием к эмоциям и ложному чувству стыда (что-то там показное, добивание бизнеса и т.п.). Остальное - лирика.
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