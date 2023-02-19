Семья с двумя маленькими детьми шла возле корпуса 1604 по местному проезду, обходя припаркованный грузовик. Сначала мужчина провез коляску с маленьким ребенком. Затем, на оглядываясь, прошла женщина. За ними спешил второй ребенок, на вид около трёх лет. Побежав за взрослыми, он споткнулся и упал на дорогу. Тогда мужчина подобрал его, схватив за шкирку, и с размаху плашмя бросил в снег. Затем, подобрав с дороги оброненную ребенком вещь, снова взял ребенка за шкирку и грубо наорал не него, чтобы тот смотрел под ноги. Ребенок в это время громко плакал.
Видео снято очевидцами на автомобильный регистратор и опубликовано в группе ЗелАО Auto. Большинство комментаторов осуждают такое поведение и даже призывают обратиться в органы опеки. Однако некоторые поддерживают такое обращение с ребенком: «это их личное дело» и так «лучше доходит», а также обвиняют автора видео в бездействии.
Потом он(а) вырастет и, вероятно, справедливо вернёт папаше такое отношение. Если к тому времени психологически не сломается. И вообще здесь родители клювом щёлкали.