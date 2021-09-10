На природных территориях Зеленограда поселилась семья речных бобров — в долине реки Ржавки специалисты «Мосприроды» нашли бобровую плотину, хатку и «погрызы деревьев».

Раньше бобров наблюдали в этих же местах только в 1970-80-е годы, рассказали «Зеленоград.ру» в Мосприроде и отметили, что «расселению бобров способствуют наличие подходящих мест обитания и достаточной кормовой базы, а также отсутствие фактора беспокойства» — из-за него бобры, как и многие другие животные, уходят с обжитых мест.

Зимой одного бобра на реке Ржавке удалось сфотографировать сотруднику Мосприроды во время маршрутного патрулирования территории.