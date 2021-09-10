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Бобры поселились в зеленоградском лесопарке бобры — их не видели сорок лет 10.09.2021 ZELENOGRAD.RU

На природных территориях Зеленограда поселилась семья речных бобров — в долине реки Ржавки специалисты «Мосприроды» нашли бобровую плотину, хатку и «погрызы деревьев».

Раньше бобров наблюдали в этих же местах только в 1970-80-е годы, рассказали «Зеленоград.ру» в Мосприроде и отметили, что «расселению бобров способствуют наличие подходящих мест обитания и достаточной кормовой базы, а также отсутствие фактора беспокойства» — из-за него бобры, как и многие другие животные, уходят с обжитых мест.

Зимой одного бобра на реке Ржавке удалось сфотографировать сотруднику Мосприроды во время маршрутного патрулирования территории.

Кроме того, бобры обитают и в окрестностях «нового» города на реке Горетовке. Там бобровые плотины расположены в паре мест, как подтвердил редакции лесничий Крюковского лесничества, причем уже давно. Попадаются и погрызенные деревья по берегам Горетовки.

Бобры — самые крупные грызуны в России. Занесены в Красную книгу Москвы под третьей категорией, сообщает Мосприрода — как «потенциально уязвимый вид», изначально малочисленный или сокращающийся из-за близости городской среды.

Обыкновенные или речные бобры ведут полуподводный образ жизни. Готовясь к предстоящей зиме, с началом осенних дождей и повышением уровня воды бобры начинают поиска удобного зимовального участка. Он должен быть там, где водоём в сильные морозы не замерзает или хотя бы не промёрзнет до дна, чтобы под водой сохранялась часть входов в хатки и норы. Для этого бобры дополнительно поднимают уровень воды — строят целые каскады плотин.

Осенью и в предзимний период бобры начинают активно заготавливать древесный корм на зиму. «Они подгрызают дерево в комлевой части, так, чтобы при падении скелетные ветви дерева оказались в воде. Эта часть и будет основным зимним рационом» , — рассказали в Мосприроде. И добавили, что по количеству поваленных деревьев, ширине следов, оставляемых на древесине нижними резцами, можно приблизительно определить возраст животного.

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Метки:
дикие животные
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