В подъезде появилось объявление с угрозами о розыске шумного соседа. Ваша реакция? 26.12.2019 ZELENOGRAD.RU

В корпусе 2028 появилось объявление, где жителей призывают найти шумных соседей: один по ночам смотрит кино с громким звуком, другой — стучит и сверлит по воскресеньями. В объявлении явные угрозы здоровью.

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Кто здесь больше ненормальный?
Те, кто шумит
Тот, кто призывает к расправе над соседями
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В подъезде появилось объявление с угрозами о розыске шумного соседа. Ваша реакция? Жизнь
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