Мосгордума форсирует передачу полиции права наказывать за шум по ночам, какающих собак, парковки на газонах и костры в лесу. Правда, полиции за это надо заплатить, а денег нет
В корпусе 2028 появилось объявление, где жителей призывают найти шумных соседей: один по ночам смотрит кино с громким звуком, другой — стучит и сверлит по воскресеньями. В объявлении явные угрозы здоровью.
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