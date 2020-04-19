«Маска многоразовая — можно брать». Кто-то из жильцов бесплатно раздаёт соседям собственноручно сшитые маски 19.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Коробочку с новыми тканевыми масками увидела наша читательница Елена в подъезде своего корпуса 526. Их сшил кто-то из жильцов дома. «Маска многоразовая, можно брать, после использования постирать и погладить», — написано на коробке. Каждая маска упакована в пакетик.

«Кто-то из соседей проявил заботу. Просто потрясающе» — пишет Елена. Также она рассказала, что поделилась фотографией со своей американской знакомой, а та вспомнила, что ребенку в школе давали задание random act of kindness — совершить добрый поступок.

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Метки:
коронавирус, благотворительность, маски
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