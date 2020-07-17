В небе над Зеленоградом — самая яркая комета за последние семь лет. Фотографии 17.07.2020 ZELENOGRAD.RU

С 17 июля можно без телескопа наблюдать за кометой NeoWise, самой яркой за последние семь лет. Ее уже заметили над Зеленоградом — а зеленоградец Денис Четверик сделал прекрасные фотографии.

На минимальном расстоянии от Земли комета пройдет 23 июля, в этот момент она будет на расстоянии 103,5 миллиона километров от нашей планеты, сообщает N+1. Следующая возможность наблюдать за ней появится только через несколько тысяч лет. Уже сейчас ее можно разглядеть без оптических приборов.

С 17 июля комету можно будет искать среди звезд Большой Медведицы в северной части неба. Для этого лучше найти место, где открыт северо-западный горизонт, и отправиться туда примерно через час после захода солнца. Нужно двигать взгляд от «донышка» ковша Большой Медведицы к горизонту и чуть направо. До 20 июля комету можно будет увидеть в течение всей ночи.

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Метки:
астрономия
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