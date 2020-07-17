С 17 июля комету можно будет искать среди звезд Большой Медведицы в северной части неба. Для этого лучше найти место, где открыт северо-западный горизонт, и отправиться туда примерно через час после захода солнца. Нужно двигать взгляд от «донышка» ковша Большой Медведицы к горизонту и чуть направо. До 20 июля комету можно будет увидеть в течение всей ночи.