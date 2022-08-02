Черепашка, Пашка, Пашенька? Нежная и спокойная киса, около 1,5 лет от роду. Любит людей и тянется к ним, несмотря на непростую жизнь. Будет ждать вас с работы и встречать преданным взглядом своих жёлтых глаз, играет с мячиком, почти как собачка.