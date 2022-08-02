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Черепашка, Фрея, Фред и Беляш — команда волонтёров ищет новый дом для найденных котят 02.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Волонтёры канала @zel_priut_cats нашли кошечку Черепашку на улице Зеленограда. 3 мая у неё родились малыши, теперь они ищут дом и любящие семьи.

Фрея, 3 месяца

Маленький нежный бутон: миниатюрная ласковая кошечка, будет громко мурлыкать вам на ушко, греть колени долгими вечерами и засыпать с вами в обнимку.

Фред, 3 месяца

Статный и крупный юноша с раскидистыми усами, вырастет Котом с большой буквы К! Ваш лучший компаньон: всегда будет рядом, защитит от пылесоса и поможет в любом деле.

Беляш, 3 месяца

Невозможно красивый рыжик, утонченный джентельмен, заботливый друг для своих собратьев. Готов целыми днями носиться и играть с мячиком, а потом улечься и с громким мурчанием наслаждаться вашей лаской.

Черепашка, 1,5 года

Черепашка, Пашка, Пашенька? Нежная и спокойная киса, около 1,5 лет от роду. Любит людей и тянется к ним, несмотря на непростую жизнь. Будет ждать вас с работы и встречать преданным взглядом своих жёлтых глаз, играет с мячиком, почти как собачка.

Все четверо обработаны от паразитов, знают лоток и когтеточку. Если вам кто-то понравился: звоните, пишите в вотсап — 8-977-416-56-13, Юлия (куратор)

Команда волонтёров по кошкам города Зеленограда: вконтакт, телеграм

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Метки:
домашние животные, благотворительность, кошки
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