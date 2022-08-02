Волонтёры канала @zel_priut_cats нашли кошечку Черепашку на улице Зеленограда. 3 мая у неё родились малыши, теперь они ищут дом и любящие семьи.
Маленький нежный бутон: миниатюрная ласковая кошечка, будет громко мурлыкать вам на ушко, греть колени долгими вечерами и засыпать с вами в обнимку.
Статный и крупный юноша с раскидистыми усами, вырастет Котом с большой буквы К! Ваш лучший компаньон: всегда будет рядом, защитит от пылесоса и поможет в любом деле.
Невозможно красивый рыжик, утонченный джентельмен, заботливый друг для своих собратьев. Готов целыми днями носиться и играть с мячиком, а потом улечься и с громким мурчанием наслаждаться вашей лаской.
Черепашка, Пашка, Пашенька? Нежная и спокойная киса, около 1,5 лет от роду. Любит людей и тянется к ним, несмотря на непростую жизнь. Будет ждать вас с работы и встречать преданным взглядом своих жёлтых глаз, играет с мячиком, почти как собачка.