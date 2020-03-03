Бездомная собака с пятью щенками жила у дороги под теплотрассой за десятым микрорайоном. Их обнаружили местные жители и взялись пристроить щенков. Недавно собака перетащила потомство на новое место — в ту самую трубу. Там трое щенков и провели в плену двое суток без еды и воды, упав на четырёхметровую глубину.

«Там проходят большие трубы. Одна из них не запаяна на конце и полметра идёт по земле, а внутри есть ответвление-колодец, который уходит вниз. Вот туда они и свалились, скулят там», — рассказала «Зеленоград.ру» одна из спасительниц Юлия.