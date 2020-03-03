Три щенка провалились в трубу теплотрассы. Через два дня их вытащили местные жители, спасатели и аварийная служба 03.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Бездомная собака с пятью щенками жила у дороги под теплотрассой за десятым микрорайоном. Их обнаружили местные жители и взялись пристроить щенков. Недавно собака перетащила потомство на новое место — в ту самую трубу. Там трое щенков и провели в плену двое суток без еды и воды, упав на четырёхметровую глубину.

«Там проходят большие трубы. Одна из них не запаяна на конце и полметра идёт по земле, а внутри есть ответвление-колодец, который уходит вниз. Вот туда они и свалились, скулят там», — рассказала «Зеленоград.ру» одна из спасительниц Юлия.

Сначала Юлия со знакомыми пытались самостоятельно придумать, как спасти щенков. Искали по соцсетям, у кого можно одолжить сачок с длинной раскладной ручкой. В итоге купили сачок сами, рассказала другая спасительница — Мария (позже он пригодился). По нашему совету девушки вызвали спасателей.

Проникнуть в трубу через отверстие было невозможно — сантиметрах в пятнадцати начинается другая труба. Тогда спасатели вызвали сотрудников из аварийной службы водоканала, рассказали «Зеленоград.ру» в МЧС. Вместе с ними спустились в коллектор и добрались до щенков через другую трубу.

Пугливые щенки пытались убежать от людей, здесь спасателям и пригодился купленный девушками сачок. В спасательной операции, кроме пожарных, сотрудников аварийной службы, Юлии и Марии, участвовали еще одна Мария и Ольга.

После происшествия зазор между трубами устранили.

Девушки взяли щенков под свою опеку: отмыли, напоили-накормили. Мария временно пристроила их у себя, но щенкам нужен постоянный дом. Ещё одного забрали на передержку раньше, до происшествия. По ссылке — необходимые контакты и информация о щенках.

Что вы сделаете, если увидите попавшего в беду животного?
Пройду мимо, это не моё дело
Сфотографирую, напишу в соцсетях, что нужна помощь
Буду помогать сам и позову других на помощь
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Метки:
мчс, бродячие животные, спасатели
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