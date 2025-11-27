Снегири в наших широтах не перелётные птицы и не улетают на юг. Большая часть популяции — оседлая, просто летом они держатся в глухих лесах, где много корма: насекомых, ягод, семян и молодых побегов. При таком изобилии птицам нет необходимости появляться в городе.

Зимой природных кормов становится меньше, и снегири приходят в города в поисках ягод и плодов. Несмотря на репутацию любителей рябины, они едят не мякоть, а семена — поэтому под кронами остаются яркие красные пятна.

С наступлением весны снегири вновь вернутся в лес, а пока можно помочь им пережить холода, регулярно подкармливая. Универсальный корм для снегирей — сырые семена подсолнечника. Их можно недорого купить в некоторых магазинах, рынке или на маркетплейсах.

Подробнее о том, как правильно кормить птиц зимой читайте здесь.

Если видели снегирей или других птиц, то присылайте фото в комментарии!