Гигантских слизней наблюдают жители 9 микрорайона — например, на дорожке между клубом «Восток» и 916 корпусом. «Большие и страшные. Много растоптанных на тротуаре» , — пишет местная жительница Юлия Монастырная.

Редакция спросила зеленоградского биолога Андрея Беньковского, что это за существа: «Это красный придорожный слизень или испанский слизень, — объясняет учёный. — С середины 20 века расселяется по Европе. Дошёл до нас. Опасный вредитель сельского хозяйства. Возможно, сейчас его стало больше из-за влажной погоды».

Сообщения о «слизнях-мутантах» в Подмосковье, — коричневого цвета, размером с ладонь и больше, до 15 см, — появляются не первый год. Напасть обсуждают на садоводческих порталах.

В Европе слизни наносят ощутимый вред, но в нашем более холодном климате их размножение должны сдерживать морозные зимы. Из-за большого размера зимовку переживают только те особи, кому удастся удачно спрятаться. А еще яйца, которых может быть до ста в одной кладке. Естественные враги слизней — кроты, землеройки, ужи, ежи, лягушки и ящерицы.