Гигантских слизней наблюдают жители 9 микрорайона — например, на дорожке между клубом «Восток» и 916 корпусом. «Большие и страшные. Много растоптанных на тротуаре» , — пишет местная жительница Юлия Монастырная.
Редакция спросила зеленоградского биолога Андрея Беньковского, что это за существа: «Это красный придорожный слизень или испанский слизень, — объясняет учёный. — С середины 20 века расселяется по Европе. Дошёл до нас. Опасный вредитель сельского хозяйства. Возможно, сейчас его стало больше из-за влажной погоды».
Сообщения о «слизнях-мутантах» в Подмосковье, — коричневого цвета, размером с ладонь и больше, до 15 см, — появляются не первый год. Напасть обсуждают на садоводческих порталах.
В Европе слизни наносят ощутимый вред, но в нашем более холодном климате их размножение должны сдерживать морозные зимы. Из-за большого размера зимовку переживают только те особи, кому удастся удачно спрятаться. А еще яйца, которых может быть до ста в одной кладке. Естественные враги слизней — кроты, землеройки, ужи, ежи, лягушки и ящерицы.
Пишите нам о новостях в 9-м микрорайоне и о проблемах, которые вы не можете решить сами!
Присоединяйтесь к группам 9-го микрорайона ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграм и Одноклассниках.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
Професиональные
товары для шитья и вязания!
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.