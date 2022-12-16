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Синица-блондинка в Зеленограде — фото необычной птицы 16.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Необычную синицу сфотографировала жительница Зеленограда Светлана Беляева. Они встречаются довольно редко и специалисты до сих пор не знают точно причину частичного отсутствия окраски на голове — то ли это гибрид большой синицы и лазоревки, то ли мутация, которая приводит к частичной потере пигментации перьев.

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Метки:
птицы
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Синица-блондинка в Зеленограде — фото необычной птицы Жизнь
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