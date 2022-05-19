Школьница из Зеленограда вышла в финал московского конкурса с рисунком Школьного озера. Давайте поможем ей победить 19.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Рисунок 12-летней Юлии Балашовой вышел в финал конкурса лучших детских рисунков о Москве «Наследие моего района». Тема рисунков — любимые места в своем районе. Это может быть двор рядом с домом, пруд в парке, дворец культуры. В этом году на конкурс прислали более 3,5 тысячи работ. Победителей определяет профессиональное жюри, а также москвичи на портале «Активный гражданин».

Юлия Беликова участвует в категории «Профессионалы 12-15 лет» с рисунком Школьного озера. Проголосовать можно сайте ag.mos.ru (нужна авторизация через mos.ru). Сейчас работа Юлии на втором месте. Давайте поможем ей победить.

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Метки:
школьное озеро
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