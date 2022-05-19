Рисунок 12-летней Юлии Балашовой вышел в финал конкурса лучших детских рисунков о Москве «Наследие моего района». Тема рисунков — любимые места в своем районе. Это может быть двор рядом с домом, пруд в парке, дворец культуры. В этом году на конкурс прислали более 3,5 тысячи работ. Победителей определяет профессиональное жюри, а также москвичи на портале «Активный гражданин».