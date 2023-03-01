С просьбой привозить цветы пациентам хосписов обратился фонд помощи хосписам «Вера». Это поможет создать праздничное настроение и украсить помещения хосписа.

Лучше подойдут цветы в маленьких горшках — они дольше радуют пациентов. Но и срезанные цветы тоже украсят хоспис. Можно привезсти цветы самостоятельно или заказать доставку.



Перед приездом или оформлением доставки, свяжитесь с координатором, чтобы вас или курьера точно встретили. Хоспис №6 находится в корпусе 1701, координатор: Анна Котлярова 8-926-009-24-34.

Также вы можете порадовать подопечных конфетами, сладостями, фруктами и нарезками для бутербродов.