С просьбой привозить цветы пациентам хосписов обратился фонд помощи хосписам «Вера». Это поможет создать праздничное настроение и украсить помещения хосписа.
Лучше подойдут цветы в маленьких горшках — они дольше радуют пациентов. Но и срезанные цветы тоже украсят хоспис. Можно привезсти цветы самостоятельно или заказать доставку.
Перед приездом или оформлением доставки, свяжитесь с координатором, чтобы вас или курьера точно встретили. Хоспис №6 находится в корпусе 1701, координатор: Анна Котлярова 8-926-009-24-34.
Также вы можете порадовать подопечных конфетами, сладостями, фруктами и нарезками для бутербродов.
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