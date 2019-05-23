Напротив Филаретовского храма прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе в Шереметьево. Ее провел настоятель храма иерей Александр Безруков на аллее Здорового сердца. Служители храма и прихожане вместе посадили молодую калину в память о жертвах.
Аллея Здорового сердца находится на пустыре вокруг Баптистской церкви между улицами Филаретовская и Болдов ручей. Активные зеленоградцы расчистили пустырь и высадили там деревья в 2016 году.
5 мая 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100-95B авиакомпании «Аэрофлот» через 27 минут после взлёта из Шереметьево вернулся в аэропорт из-за технических неполадок. Во время посадки самолет получил повреждения и загорелся. Из находившихся на борту 78 человек, погибли 41.
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