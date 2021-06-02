Вряд ли кто стоит в недоумении перед цветущим каштаном, соображая, что это за диво, или перед рябиной задумчивостью мается. А вот кусты, кустики, кусточки разнообразно цветущие нынче на каждом шагу… Кусты мы ведь только тогда и замечаем, когда они цветут.

Иду намедни по Шишкиному лесу. У куста, усыпанного белыми цветами, женщина топчется и, поймав мой взгляд, говорит недовольно:

— Надо же, черёмуха, а воняет черт-те чем! Залежалыми рыбными консервами!

— Черёмуха — вон, — показываю ей «такой же» куст на другой стороне дорожки. — А это вы иргу нюхаете.