Двойную молнию над городом «поймали» на видео
Фото: @mila.milka_mimi
Гроза, прошедшая в Зеленограде вечером в четверг, 4 июня, оставила после себя красивые кадры.
Огромную молнию «поймала» для фото читательницы «Зеленоград.ру» @mila.milka_mimi в 10-м микрорайоне. Ещё одну молнию сняла на видео Светлана Иванова.
А osik_kurnosik прислала красивое видео, как очищается небо от облаков и за ними открывается яркая луна. Это снято в 14-м микрорайоне около одиннадцати часов вечера четверга.
В прошлую субботу над городом тоже сверкали молнии и попали на видео наших читателей. На одном из них видно, как двойная молния ударила в трубы электростанции.
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