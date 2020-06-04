Огромная молния и сбегающие облака. Фото и видео 04.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Гроза, прошедшая в Зеленограде вечером в четверг, 4 июня, оставила после себя красивые кадры.

Огромную молнию «поймала» для фото читательницы «Зеленоград.ру» @mila.milka_mimi в 10-м микрорайоне. Ещё одну молнию сняла на видео Светлана Иванова.

А osik_kurnosik прислала красивое видео, как очищается небо от облаков и за ними открывается яркая луна. Это снято в 14-м микрорайоне около одиннадцати часов вечера четверга.

В прошлую субботу над городом тоже сверкали молнии и попали на видео наших читателей. На одном из них видно, как двойная молния ударила в трубы электростанции.

Присылайте нам свои фотографии и видео, рассказывайте свои истории — а мы их опубликуем.

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