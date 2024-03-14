«Кругом сплошной лёд, весь микрорайон в мусоре, снег вывозят через одно место, а вы работников отправляете красить скамейку», — возмущается Алина и напоминает, что ложка дорога к обеду.

Впрочем, по другой версии, на скамейке нацарапали одно из запретных слов. Например, ******** или ******* — из тех, что иногда в шутку советуют писать на сугробах, чтобы их быстрей убрали.