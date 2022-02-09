Природоведение: о чем говорят красные деревья в зимнем лесу 09.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Красное дерево в наших краях не только в мебельном магазине встретить можно, их и в лесопарках полно! А кто вообще отвечает за яркие краски в зимнем лесу? Жительница Зеленограда Вера Эвери рассказывает о разноцветных стволах деревьев в нашем лесу.

Не поверите — за цветные стволы отвечают водоросли! Ну вот, говорила же, не поверите. А это правда. Водоросли бывают и сухопутные, да. Посему это ботаническое недоразумение — в виде уступки нашей ограниченности — называют еще накипным лишайником. Хотя настоящий лишайник не такой — в нем водоросли сожительствуют с грибами.

В наших лесах водоросли чаще всего растут на стволах и ветках, выглядят как тонкий, сухой налет на коре дерева — иногда ярко-зеленый, иногда ржаво-красный, хотя называются все равно «зеленые водоросли». Но зачем называть зеленым то, что на самом деле красное (если ты не дальтоник, конечно)? Очень просто: «зеленые» они по типу питания — фотосинтезу.

Вот, пожалуйста, зеленые. Это стволы елок.

Однажды мне довелось взглянуть на эти водоросли под микроскопом. Они похожи на ниточки, составленные из отдельных клеток, покрытые оболочкой — чтоб не высыхали.
Сухопутных водорослей у нас два вида: свеже-зеленый плеврококк, и кирпично-рыжая трентеполия. Но почему она такого цвета?

А потому, что холодно у нас — вот! И клетки трентеполии забиты маслами, в которых растворены красно-оранжевые пигменты (каротиноиды) — те самые, что придают цвет морковке. Благодаря маслам, трентеполия и выживает в наши морозы. А еще красные пигменты защищают клетки от солнечного излучения. Если б не они, трентеполия была бы зеленой — а так хлорофилл в ней не виден.

Нет, это не потому, что дерево больное, а потому, что экология у нас хорошая — водоросли очень чувствительны к загрязнениям. Но растут обычно на старых деревьях. Потому, что у молодых кора часто обновляется и постоянно сбрасывает их вместе с прежней «одежкой». Могут конечно и на молодом дереве прижиться, если оно растет плохо. Дереву это не вредно — водоросли у него ничего не забирают, кора для них просто субстрат.
Иногда красные и зеленые водоросли живут рядышком на одном стволе, и тогда вид у дерева прямо-таки карнавальный.

Плеврококк порой выглядит до того оригинально — сходу не поймешь, что это, будто краской дерево облили.

Но самые интересные сочетания рождаются, когда к водорослям прибавляются настоящие лишайники, а то и мхи. Лишайники — это симбиоз гриба и водоросли — союз нерушимый, так сказать, причем первые паразитируют на вторых. Отношения у симбионтов трудные, с рабовладельческим уклоном. Зато это самые выносливые растения на планете — все умрут, они останутся.

А здесь чего только нет: плеврококк, трентеполия, лишайник, мох — все разом!

Не ствол, а живописное полотно!

На этом старом тополе, растущем в нашем дворе, трентеполия эффектно сочетается с желтым лишайником лепрарией.

Эта пестрая компания микро-растений создает неповторимый облик обомшелого задебренного русского леса — особенно зимой, когда ярких красок немного. Совершенно изумительные оттенки в монохромной черно-белой гамме зимнего леса, не правда ли?

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Метки:
лес, природоведение, блоги, эвери вера
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