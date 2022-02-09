В наших лесах водоросли чаще всего растут на стволах и ветках, выглядят как тонкий, сухой налет на коре дерева — иногда ярко-зеленый, иногда ржаво-красный, хотя называются все равно «зеленые водоросли». Но зачем называть зеленым то, что на самом деле красное (если ты не дальтоник, конечно)? Очень просто: «зеленые» они по типу питания — фотосинтезу.

Вот, пожалуйста, зеленые. Это стволы елок.