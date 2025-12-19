Вот для этого снег и нужен — чтобы на несколько часов двор стал новогодним посланием соседям: написал — и поделился настроением со всеми, кто посмотрит в окно или пройдёт мимо.

Интересный факт: такие «надписи на снегу» обычно появляются спонтанно, но сама идея рисовать и оставлять послания на снегу иногда превращается в организованные городские активности — например, в Сургуте проводят конкурс рисунков на снегу. В англоязычной среде подобное временное уличное творчество даже называют «снежное граффити».