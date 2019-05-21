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Необычная кормушка-скворечник из ретро-часов появилась в Менделеево 21.05.2019 ZELENOGRAD.RU

Кормушка сделана из часов, выполненных в ретро-стиле.

Более десяти лет назад эти часы китайского производства купил житель Солнечногорска в подарок маме. По его рассказу, ходили они плохо, циферблат довольно быстро выцвел, но, выполненные под старину, выглядели часы красиво.

Когда они окончательно исчерпали свою функциональность, мужчина вынул циферблат и приспособил под птичью кормушку во дворе. Однако пернатые не оценили арт-объект, не прилетали к нему. Чтобы не захламлять участок, хозяин ретро-часов просто выбросил их, пишет «Московский комсомолец».

Кто-то подобрал выброшенный артефакт и установил его в Менделево. Сейчас это не просто арт-объект, а популярный у птиц домик с едой.

Символично, что эталонные часы, по которым отсчитывается точное время, находятся в Менделеево, в ведущем метрологическом институте России ВНИИФТРИ.

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