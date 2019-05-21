Кормушка сделана из часов, выполненных в ретро-стиле.

Более десяти лет назад эти часы китайского производства купил житель Солнечногорска в подарок маме. По его рассказу, ходили они плохо, циферблат довольно быстро выцвел, но, выполненные под старину, выглядели часы красиво.

Когда они окончательно исчерпали свою функциональность, мужчина вынул циферблат и приспособил под птичью кормушку во дворе. Однако пернатые не оценили арт-объект, не прилетали к нему. Чтобы не захламлять участок, хозяин ретро-часов просто выбросил их, пишет «Московский комсомолец».

Кто-то подобрал выброшенный артефакт и установил его в Менделево. Сейчас это не просто арт-объект, а популярный у птиц домик с едой.

Символично, что эталонные часы, по которым отсчитывается точное время, находятся в Менделеево, в ведущем метрологическом институте России ВНИИФТРИ.