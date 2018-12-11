В зеленоградских лесопарках стали пропадать самодельные кормушки для птиц, которые горожане делают из пластиковых бутылок. «Повесишь бутылочку — тут же ее снимают», — пожаловалась в префектуру местная жительница. Разбирались, кто и почему похищает самодельные кормушки.
Выяснилось, что самодельные кормушки похищают не злоумышленники. Их выкидывает организация «Автомобильные дороги ЗелАО», которая отвечает за уборку леса.
Первая причина: кормушки из вторсырья (пластиковые бутылки, пакеты от соков, молока) — это бытовой мусор, они загрязняют лес.
Вторая причина: острые края кормушек из пластиковых бутылок могут поранить птиц. Безопасными, практичными и эстетичными считаются деревянные кормушки, пояснила префектура со ссылкой на экспертов «Мосприроды».
В зеленоградском лесопарке стоит много «официальных» деревянных кормушек. Подкладывайте корм туда.
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