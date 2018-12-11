1 комментарий
Куда пропадают самодельные кормушки для птиц? 11.12.2018 ZELENOGRAD.RU

В зеленоградских лесопарках стали пропадать самодельные кормушки для птиц, которые горожане делают из пластиковых бутылок. «Повесишь бутылочку — тут же ее снимают», — пожаловалась в префектуру местная жительница. Разбирались, кто и почему похищает самодельные кормушки.

Выяснилось, что самодельные кормушки похищают не злоумышленники. Их выкидывает организация «Автомобильные дороги ЗелАО», которая отвечает за уборку леса.

Первая причина: кормушки из вторсырья (пластиковые бутылки, пакеты от соков, молока) — это бытовой мусор, они загрязняют лес.

Вторая причина: острые края кормушек из пластиковых бутылок могут поранить птиц. Безопасными, практичными и эстетичными считаются деревянные кормушки, пояснила префектура со ссылкой на экспертов «Мосприроды».

В зеленоградском лесопарке стоит много «официальных» деревянных кормушек. Подкладывайте корм туда.

Есть вопросы о жизни в городе? Спрашивайте — а мы поищем ответы.

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Обсуждение
Майкл Маерс
Вчера, 16:53
Ну пусть предоставят нам деревянные кормушки ну рублей по 200,а то чё то я не хочу опять вешать кормушку за две штуки,которую опять какие то придурки разломают.Мне не жалко эти пакеты и бутылки.Мне птичек жалко.
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