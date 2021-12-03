Позже в городе могут появиться серый сорокопут, пуночка, клёст-еловик и другие «зимние» пернатые. Они перебираются сюда из тундры, лесотундры и тайги, когда обычно природные запасы корма на родной территории заканчиваются. Такие миграции происходят с ноября по январь.

Большинство зимующих у нас птиц легко находят корм в черте города, часто получая помощь от людей. Горожане любят подкармливать пернатых, однако делать это надо вовремя и правильно.