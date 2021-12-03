Северные птицы летят на зимовку в более тёплую для них Москву. В Зеленоградском лесопарке между 4-м, 9-м и 12-м микрорайонами уже заметили свиристелей и чечёток.
Позже в городе могут появиться серый сорокопут, пуночка, клёст-еловик и другие «зимние» пернатые. Они перебираются сюда из тундры, лесотундры и тайги, когда обычно природные запасы корма на родной территории заканчиваются. Такие миграции происходят с ноября по январь.
Большинство зимующих у нас птиц легко находят корм в черте города, часто получая помощь от людей. Горожане любят подкармливать пернатых, однако делать это надо вовремя и правильно.
Начинать стоит при определённых факторах, главные из которых — низкая температура воздуха, постоянный снежный покров или образование наледи после перепада температур. Необоснованная подкормка притупляет природные инстинкты перелётных птиц, ставит их в зависимость от человека, — предостерегают специалисты «Мосприроды».
Из-за постоянно доступной пищи в кормушках некоторые птицы в итоге меняют свои привычки. Даже могут забыть о ежегодной миграции (как, например, утки в городских прудах и реках) и остаться там, где еда не кончается. Так что важно их не перекармливать.