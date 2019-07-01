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На проезжей части Центрального проспекта заблудился столб. Объехать его по правилам невозможно 01.07.2019 ZELENOGRAD.RU

На кругу возле МИЭТа немного расширили проезжую часть, при этом мачта освещения ещё не перенесли — столб стоит прямо на дороге.

Как и полагается в таких случаях, на него повесили табличку «Препятствие» — это специальный дорожный знак с красными и белыми полосками, показывающий направление объезда препятствия. Но только таблички перепутали и вместо «объезда препятствия справа» повесили «объезд слева». Так что, объезжая столб как предписывает знак, непременно въедешь в бордюр.

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А вы знали, что означает направление полосочек на этом знаке?
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