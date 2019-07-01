Как и полагается в таких случаях, на него повесили табличку «Препятствие» — это специальный дорожный знак с красными и белыми полосками, показывающий направление объезда препятствия. Но только таблички перепутали и вместо «объезда препятствия справа» повесили «объезд слева». Так что, объезжая столб как предписывает знак, непременно въедешь в бордюр.