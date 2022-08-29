История МЖК — самого необычного микрорайона Зеленограда
Фото: @dimcophoto
Праздничный торт «МЖК 35 лет» длиной 3,5 метра сделали на мастер-классе перед рестораном «Никольский», а потом съели участники и гости праздника микрорайона МЖК, который прошёл в субботу.
Отметить 35-летие этого зеленоградского микрорайона хотели весной, но перенесли из-за плохой погоды. Праздничные мероприятия, ориентированные в основном на детей, шли с утра и до вечера, и завершились танцами у фонтана от школы Виталия Сурмы и светомузыкальным водно-огненным шоу.
Фото: @dimcophoto
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