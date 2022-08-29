Отметить 35-летие этого зеленоградского микрорайона хотели весной, но перенесли из-за плохой погоды. Праздничные мероприятия, ориентированные в основном на детей, шли с утра и до вечера, и завершились танцами у фонтана от школы Виталия Сурмы и светомузыкальным водно-огненным шоу.