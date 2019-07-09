Новая конструкция, а вместе с ней и проблемы с выбрасыванием мусора появились на контейнерной площадке в 9-м микрорайоне.

«Пришла выбросить мусор — а там такая картина: во всех четырех бункерах ящики внутри повернуты боком и закрыты. Бросила в большой контейнер. Это так Москва досрочно перешла на раздельный сбор мусора?» — рассказала Zelenograd.ru местная жительница Елена.