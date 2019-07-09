Новая конструкция, а вместе с ней и проблемы с выбрасыванием мусора появились на контейнерной площадке в 9-м микрорайоне.
«Пришла выбросить мусор — а там такая картина: во всех четырех бункерах ящики внутри повернуты боком и закрыты. Бросила в большой контейнер. Это так Москва досрочно перешла на раздельный сбор мусора?» — рассказала Zelenograd.ru местная жительница Елена.
Даже когда контейнеры внутри бункера стоят нормально, крышки обычно закрыты — надо открыть сначала первую, потом вторую. Когда контейнеры развернуты — их никак не открыть.
Иногда баки закатывают слишком вглубь, к дальней стене бункера: открываешь крышку — а под ней пустота. «Второпях мусор можно и мимо ящика кинуть».
Крайними в итоге назначили дворников. «На такое уже жаловались, это вроде как дворники тупят», — поделилась Елена.
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