Где купаться и отдыхать возле воды: пляжи, пруды и озера Зеленограда
Лось искупался в Школьном озере утром 30 июня. Около 11:30 он проплыл вдоль пляжа, мимо лодки спасателей, выбрался на берег и умчался прочь.
Видео прислала Александра Астрейко
Очевидцы рассказывают, что спасатели включили сирену, а некоторые люди на пляже кричали, чтобы сирены выключили и не пугали животное. Кто больше испугался — лось, спасатели или отдыхающие, очевидцы не сообщают.
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