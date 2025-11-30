Необычные белые «кудри», напоминающие шерсть или вату, обнаружил корреспондент «Зеленоград.ру» на старых ветках деревьев.

Это редкое природное явление, известное как «ледяная шерсть» или «морозная борода».

Тончайшие нити льда образуются только при сочетании высокой влажности, слабого мороза и отсутствия снега. В таких условиях ночное похолодание разрывает кору мёртвых веток, и вода, находящаяся внутри древесины, выталкивается наружу и мгновенно кристаллизуется. Ледяные нити могут быть толщиной всего около 0,02-0,05 мм и сохраняют форму лишь при температуре от 0 до -5 °C.

Ученые установили, что стабильную структуру «ледяной шерсти» обеспечивает гриб Exidiopsis effusa, живущий на гниющей древесине. Его ферменты препятствуют превращению кристаллов в обычный иней и позволяют льду вырастать длинными волокнами.

Считается, что это явление встречается довольно редко и наблюдается на гниющих ветках лиственных пород деревьев в условиях влажной предзимней погоды. Малейшее прикосновение, солнечный луч или лёгкое дыхание человека мгновенно разрушает хрупкие ледяные «волосы».