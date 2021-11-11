Ласка — самый маленький хищник из млекопитающих, родственница хорька и горностая. Длина тела — от 11 до 26 сантиметров, а вес у самцов от 60 до 250 граммов, у самок и вовсе от 50 до 120.



Зверёк занесён в Красную книгу Москвы. Два года назад в столице насчитали около 60 особей. Сколько их на самом деле, и в частности в Зеленограде, подсчитать сложно: ласки очень осторожны и обычно прячутся от людей.

В разные годы наши читатели видели ласку у Чёрного озера, в лесопарке за «Ангстремом», в 6-м микрорайоне, у бывшего магазина «Океан». В последнее время столкновения горожан со зверьком во время прогулок стали чаще, отметили специалисты Мосприроды. Также они сообщили, что между лесопарками животное может перемещаться по трубам и водопроводным коллекторам.

При встрече с лаской не надо забывать, что это дикий зверь, то есть не стоит пытаться погладить её или поймать.