Умную ласку встретили у магазина «Перекрёсток» (бывший «Океан») в 4-м микрорайоне. «Зверёк быстро перебежал дорогу по пешеходному переходу на зелёный свет и скрылся», — рассказала читательница «Зеленоград.ру» Наталья.
Ласка — самый маленький хищник из млекопитающих, родственница хорька и горностая. Зверёк занесён в Красную книгу Москвы. В прошлом году в столице насчитали около 60 особей. Сколько их на самом деле, и в частности в Зеленограде, подсчитать сложно: ласки очень осторожны и обычно прячутся от людей, но зимой они более приветливые и могут подпустить человека поближе.
В разные годы наши читатели видели ласку у Чёрного озера, в лесопарке за «Ангстремом», в 6-м микрорайоне. Обычно это происходило как раз зимой.
В последнее время такие столкновения горожан со зверьком во время прогулок стали чаще, отмечают специалисты Мосприроды. Также они сообщили, что между лесопарками животное может перемещаться по трубам и водопроводным коллекторам. А теперь вот и по пешеходным переходам.
При встрече с лаской не надо забывать, что это дикий зверь и не стоит пытаться его погладить или поймать.
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