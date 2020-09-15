Ласка — самый маленький хищник из млекопитающих, родственница хорька и горностая. Зверёк занесён в Красную книгу Москвы. В прошлом году в столице насчитали около 60 особей. Сколько их на самом деле, и в частности в Зеленограде, подсчитать сложно: ласки очень осторожны и обычно прячутся от людей, но зимой они более приветливые и могут подпустить человека поближе.

В разные годы наши читатели видели ласку у Чёрного озера, в лесопарке за «Ангстремом», в 6-м микрорайоне. Обычно это происходило как раз зимой.



В последнее время такие столкновения горожан со зверьком во время прогулок стали чаще, отмечают специалисты Мосприроды. Также они сообщили, что между лесопарками животное может перемещаться по трубам и водопроводным коллекторам. А теперь вот и по пешеходным переходам.

При встрече с лаской не надо забывать, что это дикий зверь и не стоит пытаться его погладить или поймать.