}
Ласка пробежала через дорогу по сигналу светофора 15.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Умную ласку встретили у магазина «Перекрёсток» (бывший «Океан») в 4-м микрорайоне. «Зверёк быстро перебежал дорогу по пешеходному переходу на зелёный свет и скрылся», — рассказала читательница «Зеленоград.ру» Наталья.

Ласка — самый маленький хищник из млекопитающих, родственница хорька и горностая. Зверёк занесён в Красную книгу Москвы. В прошлом году в столице насчитали около 60 особей. Сколько их на самом деле, и в частности в Зеленограде, подсчитать сложно: ласки очень осторожны и обычно прячутся от людей, но зимой они более приветливые и могут подпустить человека поближе.

В разные годы наши читатели видели ласку у Чёрного озера, в лесопарке за «Ангстремом», в 6-м микрорайоне. Обычно это происходило как раз зимой.

В последнее время такие столкновения горожан со зверьком во время прогулок стали чаще, отмечают специалисты Мосприроды. Также они сообщили, что между лесопарками животное может перемещаться по трубам и водопроводным коллекторам. А теперь вот и по пешеходным переходам.

При встрече с лаской не надо забывать, что это дикий зверь и не стоит пытаться его погладить или поймать.

Читайте также
Возле Чёрного озера поселилась ласка

Подписывайтесь на новости 4-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 4, дикие животные
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Ласка пробежала через дорогу по сигналу светофора Жизнь
Как местные интернет-провайдеры борются за место в технопарке «Элма», где их меняют на дочку «Билайна». Обращение в антимонопольную службу не помогло Истории
В правила дорожного движения предложили изменения: автобусам и электросамокатам ограничат скорость Новости
Участок ЦКАД от М-11 до Горьковского шоссе откроют в октябре. Это будет первый участок новой кольцевой дороги Новости
Экологический квест «Чистые игры» — 19 сентября на стадионе «Элион» и Нижнем Каменском пруду Афиша
Подростков зовут в бесплатную школу аниматоров. Лучшим ученикам предложат подработку Новости
Группа БИО и Ольга Восконьян — 18 сентября в Кинематографе Афиша
Клуб «Джанго» в 14 микрорайоне закрылся. На него несколько лет жаловались из-за шума Новости
Белка пытается залезть в кормушку вниз головой Жизнь
Гостиницу на 500 номеров запроектировали на Алабушевской улице Новости
Спортшкола «Спутник» стала детским футбольным центром. Но ей никак не могут достроить новый стадион Новости
После замены асфальта и бордюров парковку в 11 микрорайоне стали затапливать дожди Новости
Прививку от гриппа сделали семь тысяч зеленоградцев. Вакцинация идет медленнее, чем в целом по Москве Новости
Магазинам предложили ввести ценники со стоимостью одного килограмма или литра. Это поможет выбрать продукт дешевле. Но правительство против Новости
Как будет выглядеть новая станция Ховрино-2 рядом с метро Новости
История деревни Савёлки: от деда первого царя из династии Романовых до нынешнего Зеленограда Истории
© 1997–2020 Зеленоград.ру