Гинеколог Игорь Кавандин оказался достаточно опытным, чтобы принять необходимые меры. Ассистенту он поручил вызвать скорую, но процесс шел быстро, и врачи решили принять роды на месте. Помещения и оборудование клиники позволили создать нужные условия. Кавандину ассистировали сестры Ада Кищенко (на фото) и Екатерина Грошева.

Родилась девочка, здоровая по всем показателям. Скорая помощь, которую вызвали врачи, перевезла молодую маму в роддом.

Отец все время находился рядом с кабинетом. «Эта ситуация была настолько нестандартная, что мы решили не брать с семьи лишних денег за оказание экстренной помощи, — сказал генеральный директор клиники Денис Алексеев. — Более того, я выдал отцу ребенка подарочный сертификат на медпомощь у нас». Новорожденная девочка — четвертый ребенок в семье.