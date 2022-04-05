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Хирурги зеленоградской больницы получили новое оборудование для лапароскопических операций. Они работают в 3D-очках 05.04.2022 ZELENOGRAD.RU

В 3D-очках работают хирурги зеленоградской больницы во время операций, которые выполняют с помощью новой лапароскопической стойки Olympus 3D — так хирург видит каждый изгиб внутренних органов и тканей пациента изнутри с высочайшей детализацией.

Операции выполняются, как и любые другие лапароскопические вмешательства, с минимальной травматизацией — через несколько небольших проколов. При этом Olympus 3D передает объемное изображение внутренних органов в высоком разрешении Full HD. Это позволяет хирургу видеть всё в операционном поле с естественной глубиной восприятия, действовать более четко и быстро, сокращая время операции и повышая точность действий.

Новое оборудование больница получила недавно по контракту жизненного цикла, сообщили в больнице им.Кончаловского. Это когда поставщик сопровождает и обслуживает оборудование от поставки до утилизации.

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Метки:
медицина, Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
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