В 3D-очках работают хирурги зеленоградской больницы во время операций, которые выполняют с помощью новой лапароскопической стойки Olympus 3D — так хирург видит каждый изгиб внутренних органов и тканей пациента изнутри с высочайшей детализацией.

Операции выполняются, как и любые другие лапароскопические вмешательства, с минимальной травматизацией — через несколько небольших проколов. При этом Olympus 3D передает объемное изображение внутренних органов в высоком разрешении Full HD. Это позволяет хирургу видеть всё в операционном поле с естественной глубиной восприятия, действовать более четко и быстро, сокращая время операции и повышая точность действий.