Больше трёх дней грустная собака сидела и лежала на повороте с Московского проспекта в Никольский проезд. Печальным взглядом провожала проезжавшие мимо автомобили, иногда вскакивала, будто разглядела что-то знакомое. На ней есть ошейник.

Собаку пытались подкармливать, но она — видимо, из-за стресса — ничего не ела и к себе близко не подпускала. В понедельник, 7 июня, то есть перед всем этим, видели, как она выбежала из леса от Чёрного озера на шоссе.

В четверг в сообществе «Потеряшки Зеленограда» появилась информация, что для собаки нашли передержку и возможное постоянное жильё. Но как раз в этот день животное куда-то пропало с налёженного места, и его так и не смогли найти.

Куратор-волонтёр Ольга просит: «Если кто-то видел или знает о местонахождении собачки, пожалуйста, напишите в личные сообщения» (вконтакте). Писать сюда.