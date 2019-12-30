Местные жители начали жаловаться, что им мешает «огромная машина для киносъемок», которая заняла три-четыре парковочных места «напротив школы у катка» — рядом с новой фестивальной площадкой в 16-м микрорайоне. «И там живут люди», — пишут читатели. Выяснили, как на самом деле.
«Огромная машина», о которой идет речь, оказалась вагончиком, в котором переодеваются актёры. На профессиональном сленге его называют «гримваген». Он сделан на базе машины «Форд Флитвуд». Его длина — 8,7 метра, одно машино-место — 5,3 метра в длину. То есть вагончик занял два места.
Гримваген припаркован в широком проезде вне жилой зоны, где нет никаких запретов на стоянку, и проезду он не мешает. Места достаточно, чтобы еще один грузовик проехал. После жалоб местных жителей с проверкой приезжали сотрудники ГИБДД — они подтвердили отсутствие нарушений, рассказал «Зеленоград.ру» владелец транспорта.
Место для стоянки «Флитвуда» подбирали так, чтобы и до площадки было недалеко, и другим не мешать. Но все равно находятся недовольные. «А как артисты должны идти к площадке? Из соседнего квартала, в костюмах, по грязи? Странно слышать такие жалобы — ведь праздник для этих же людей устраивают», — говорит хозяин машины.
Главную проблему создают сами местные жители, которые ставят машины как попало, когда приезжают отдохнуть на новой площадке или паркуются на ночь так, что потом не могут разъехаться, считает водитель гримвагена. Эту проблему отметили и автоинспекторы.
В вагончике артисты, работающие на фестивальной площадке в 16-м микрорайоне, гримируются и переодеваются. Они находятся здесь несколько часов в день. Постоянно в вагончике никто не живет.
Внутреннее пространство вагончика разделено на две зоны — гримерную и костюмерную. Есть чайник и микроволновка. Отопление — автономное. Электропитание от генератора фестивальной площадки, то есть не за счет жителей.
Компания «Киносервис», которой принадлежит гримваген, обеспечивает праздничные мероприятия по заказу правительства Москвы. В том числе фестиваль «Путешествие в Рождество» — он продлится до 12 января.