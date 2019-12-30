Местные жители начали жаловаться, что им мешает «огромная машина для киносъемок», которая заняла три-четыре парковочных места «напротив школы у катка» — рядом с новой фестивальной площадкой в 16-м микрорайоне. «И там живут люди», — пишут читатели. Выяснили, как на самом деле.

«Огромная машина», о которой идет речь, оказалась вагончиком, в котором переодеваются актёры. На профессиональном сленге его называют «гримваген». Он сделан на базе машины «Форд Флитвуд». Его длина — 8,7 метра, одно машино-место — 5,3 метра в длину. То есть вагончик занял два места.

Гримваген припаркован в широком проезде вне жилой зоны, где нет никаких запретов на стоянку, и проезду он не мешает. Места достаточно, чтобы еще один грузовик проехал. После жалоб местных жителей с проверкой приезжали сотрудники ГИБДД — они подтвердили отсутствие нарушений, рассказал «Зеленоград.ру» владелец транспорта.