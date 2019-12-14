Мастер-классы

Расписание опубликовано на сайте фестиваля: площадь Юности и бульвар в 16-м микрорайоне. Стоит пометка «6+» — это значит, что мероприятие будет интересно детям от шести лет и взрослым.



Площадь Юности. Мастер-классы проходят в павильоне возле карусели. По будням: в 16:00, 17:00 и 18:00. По выходным: каждый час с 13:00 до 18:00. Учат готовить праздничные блюда и десерты. В их числе пряничный домик, пирожные Шу, теплый салат с кальмарами, салат из скумбрии с вишней, сельдь под шубой по-скандинавски, жульен по-литовски, салаты «Столичный» и «Мимоза».



16-й микрорайон. Расписание кулинарных мастер-классов такое же, как на площади Юности. Лавандовые макаронс (это десерт) с ганашем (это крем), яблочный мусс с корицей, венские вафли, венский омлет, мандариновый мусс, картофельный салат, тирольский суп с блинами, австрийский гермкнёдль (это булочка) с начинкой из сливового джема, тарталетки с сыром и рыбой.

Во втором павильоне будут мастерить поделки и украшения для дома: французский гипсовый сувенир «Счастливый боб», сумочку с узором в стиле «Прованс», игрушку в виде венгерского Деда Мороза Микулаша, ёлочные игрушки из гипса в виде пряничного человечка, чешские рождественские блюда из фанеры, ёлочную игрушку из гипса с гжельской росписью. Творческие мастер-классы пройдут по будням с 16:00 до 18:00, по выходным с 13:00 до 17:45 (каждый по 45 минут).