В этом году зимний торгово-развлекательный фестиваль пройдёт на двух площадках — на площади Юности и на бульваре в 16-м микрорайоне. До 12 января на обеих можно покататься на коньках, посетить с детьми мастер-классы, концерты и попробовать разную праздничную еду. Площадки работают с 11:00 до 21:00 по будням и с 10:00 до 22:00 по выходным. В новогоднюю ночь — до 3:00. Сообщаем подробности.
Расписание опубликовано на сайте фестиваля: площадь Юности и бульвар в 16-м микрорайоне. Стоит пометка «6+» — это значит, что мероприятие будет интересно детям от шести лет и взрослым.
Площадь Юности. Мастер-классы проходят в павильоне возле карусели. По будням: в 16:00, 17:00 и 18:00. По выходным: каждый час с 13:00 до 18:00. Учат готовить праздничные блюда и десерты. В их числе пряничный домик, пирожные Шу, теплый салат с кальмарами, салат из скумбрии с вишней, сельдь под шубой по-скандинавски, жульен по-литовски, салаты «Столичный» и «Мимоза».
16-й микрорайон. Расписание кулинарных мастер-классов такое же, как на площади Юности. Лавандовые макаронс (это десерт) с ганашем (это крем), яблочный мусс с корицей, венские вафли, венский омлет, мандариновый мусс, картофельный салат, тирольский суп с блинами, австрийский гермкнёдль (это булочка) с начинкой из сливового джема, тарталетки с сыром и рыбой.
Во втором павильоне будут мастерить поделки и украшения для дома: французский гипсовый сувенир «Счастливый боб», сумочку с узором в стиле «Прованс», игрушку в виде венгерского Деда Мороза Микулаша, ёлочные игрушки из гипса в виде пряничного человечка, чешские рождественские блюда из фанеры, ёлочную игрушку из гипса с гжельской росписью. Творческие мастер-классы пройдут по будням с 16:00 до 18:00, по выходным с 13:00 до 17:45 (каждый по 45 минут).
Площадь Юности. В торговых домиках буду продавать чешские колбаски, трдельники (трубочки из теста), венские вафли со сладкими начинками, имбирные пряники ручной работы и другие кондитерские изделия. А также рождественские венки, новогодние букеты, свечи, валяные игрушки, мишек Тедди, винтажные куклы.
16-й микрорайон. Там больше торговых точек, поскольку устроены две ярмарки — региональная (проще говоря, местная рыночная) и фестивальная. Региональная уже работает. Продают мёд, сухофрукты, мясные изделия, сало, рыбу, овощи и фрукты.
В фестивальных торговых домиках предложат авторские сувениры из стекла, глины, дерева, текстиля и шерсти.
На обеих площадках детские спектакли, праздничный интерактив и выступления будут проходить по будням с 17:00 до 19:00, в выходные — с 15:30 или 16:00 до 19:00. 31 декабря в 11:00 на бульваре в 16 микрорайоне — встреча с Дедом Морозом. Покажут уличные (в том числе, кукольные) спектакли «Серебряное копытце», «Огниво», «Черная курица», «Сказка о потерянном времени», «Когда родился Дед Мороз», «Чудесная история Кая и Герды», «Белоснежка и семь гномов». Будет и немного музыки — диджеи, вокальные ансамбли, местные творческие коллективы. Присутствующих развлекут играми и конкурсами Деды Морозы.
Предварительное расписание спектаклей и интерактива — здесь. Оно может быть изменено организаторами фестиваля.
На площади Юности поставили светящиеся арт-объекты и экран «Ледяное дыхание» высотой 4 метра и шириной 4,5 метра — для селфи. Также поставят 20-метровый тоннель из гирлянд «Карнавал». В 16-м микрорайоне оформление площадки связано с Крымом. На восьмиметровой ели — игрушки виде античных колонн, южных цветов, морских звезд и замка Ласточкино гнездо.
Катки с искусственным льдом устроены на обеих площадках. На площади Юности он уже работает. Там же открыты прокат и заточка коньков. Катки бесплатные.
Всё самое яркое, как обычно, в центре. Интересные товары привезут на Манежную площадь и в переход от Манежной к площади Революции. В их числе страсбургские пряники и сладости Fortwenger, бельгийские трюфели, разнообразные австрийские продукты, керамическая посуда ручной работы, текстиль и кухонные принадлежности Siegfried Burger, чешские детские игрушки известных компаний Moravska Brno и Kovap, богемское стекло, литовские шерстяные пледы, датские бумажные украшения для дома.
На площади Революции в меню фаршированный поросёнок, енисейская стерлядь, кролик на вертеле, «новогодний салат» в вафельных стаканчиках, рождественская свинина с можжевельником и розмарином, блины с мёдом, чебуреки с творогом и изюмом, греческий новогодний пирог «Василопита». На катке по выходным в 17:00, а по будням в 19:00 — ледовые шоу в постановке Евгения Плющенко «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Снежный король», «Короли и королевы льда» (билет для взрослых — 100 рублей, дети до семи лет бесплатно).
На Тверской улице, кроме торговли и развлечений, с 31 декабря по 5 января устроят космические площадки: «Грезы о Земле и небе. 1920-1930-е годы» (между домами 9 и 13 по Тверской улице), «Покорение. 1950-1960 годы» (между домами 1 и 7). На улицах Моховая и Охотный ряд будет площадка «Космическая миссия. 1970-1980-е годы». В эти дни на Тверской выступят симфонический оркестр, группы Dagamba, Uma2rman, «Новые самоцветы», театральные коллективы. Поставят шесть больших спортивных объектов: хайлайн, площадку для мотошоу, трассу для катания на сноубордах и тюбингах, «космические качели», на которых гимнасты продемонстрируют акробатические номера, детский сноуборд-парк и «сити спот» — горка и перила для джиббинга. Подробности и расписание опубликуют здесь.
В «Зарядье» в дни фестиваля пройдут бесплатные концерты — в 14:00 и 18:00.
На Школьной улице (это рядом с метро «Площадь Ильича») сделали две ледовые дорожки для кёрлинга длиной 35 метров и шириной 4 метра. Инвентарь предоставляется бесплатно. В программе мастер-классы, спарринги, турниры, конкурсы для всех желающих. Можно участвовать с детьми от пяти лет.
Все фестивальные площадки — на сайте «Московские сезоны».