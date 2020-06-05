Гроза принесла с собой в окрестности Зеленограда сильный град. Зеленоградец Дмитрий Манько столкнулся с этим явлением в четверг, 4 июня, в посёлке Радищево, который находится в десяти километрах от города. Градины были размером почти с фасоль.
«Это началось примерно в шесть часов вечера. Сначала была сильная гроза, а затем этот град — всё вместе продолжалось около часа. Град шёл около 10—15 минут», — рассказал «Зеленоград.ру» Дмитрий.
Дмитрий уехал оттуда в десять вечера — град ещё лежал.
Такой же сильный и крупный град обрушился на Алабушево. Читатель «Зеленоград.ру» Дмитрий Юденич прислал нам видео и фотографию, по которой можно оценить размер градин.
Видео и фото града прислала также наша читательница @mamichtravel из коттеджного плсёлка «Лисичкин лес» в Чашниково. Дождь с градом шли 10 минут, рассказала она.
Зеленоград этот град обошёл стороной, а вот дожди и грозы продолжаются. Кратковременную «передышку» осадки возьмут в городе в воскресенье, 7 июня.
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