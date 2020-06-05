«Это началось примерно в шесть часов вечера. Сначала была сильная гроза, а затем этот град — всё вместе продолжалось около часа. Град шёл около 10—15 минут», — рассказал «Зеленоград.ру» Дмитрий.

Дмитрий уехал оттуда в десять вечера — град ещё лежал.