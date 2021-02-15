Утро 15 февраля выдалось солнечным и морозным. Это позволило наблюдать эффект гало — полный или частичный круг вокруг яркого источника света, который появляется благодаря ледяным кристаллам в атмосфере, на высоте 10-15 км. Наши читатели прислали фотографии.
Фото: vadimtohell
Фото: Владислав Бурмистров
Фото: Владислав Бурмистров
Фото: verabogachenko
Фото: dmitry_alien527
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