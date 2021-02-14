Как построить снежный дом — иглу. Инструкция Zelenograd.ru
После сильнейшего за эту зиму снегопада (а в пятницу по некоторым данным был вообще рекорд за все время наблюдений) зеленоградский лес превратился в чистый лист, который так и просился, чтобы на нем что-нибудь нарисовали. И вот — посмотрите что на что получилось похоже.
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
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