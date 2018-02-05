Технология. Построить иглу не сложно — для этого потребуется несколько часов, подходящий снег и помощники. Снега сейчас в избытке, а в такой забаве с удовольствием принимают участие как взрослые, так и дети. Технология строительства зависит от структуры снега. Если наст жесткий и прочный, блоки из него вырезаются пилой или лопатой. В таких условиях иглу возводят прямо на насте, а чтобы сделать вход, позже делают подкоп, чтобы холодный воздух не попадал внутрь. Мы рассмотрим другой вариант — когда температура близка к нулю и из снега легко лепить блоки для строительства. Снег накидывают внутрь формы и просто утрамбовывают ногами.

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