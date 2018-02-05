Снегопад — это не только нечищенные дорожки, буксующие машины и опаздывающие автобусы. Это еще и возможность за пару часов построить собственное маленькое жилье в Зеленограде. Специальный корреспондент Zelenograd.ru Марина Федякова рассказывает, как построить снежный домик — иглу.
Технология. Построить иглу не сложно — для этого потребуется несколько часов, подходящий снег и помощники. Снега сейчас в избытке, а в такой забаве с удовольствием принимают участие как взрослые, так и дети. Технология строительства зависит от структуры снега. Если наст жесткий и прочный, блоки из него вырезаются пилой или лопатой. В таких условиях иглу возводят прямо на насте, а чтобы сделать вход, позже делают подкоп, чтобы холодный воздух не попадал внутрь. Мы рассмотрим другой вариант — когда температура близка к нулю и из снега легко лепить блоки для строительства. Снег накидывают внутрь формы и просто утрамбовывают ногами.
Инвентарь для работы, легко найти в каждом доме:
- лыжная палка (или любой колышек)
- бечевка или веревка
- пластиковые контейнеры для снежных блоков (идеально подходит ящик для хранения из Икеи).
- лопаты
- теплая одежда (желательно непромокаемая)
Подготовка. Площадку для строительства вытаптываем в снегу. В центре площадки ставим лыжную палку с привязанной к ней бечевкой — это наш циркуль. Веревку надо привязать у земли, в дальнейшем она поможет нам контролировать угол наклона стен и позволит построить правильный купол. Круг лучше сделать диаметром не более трех метров, поскольку иначе устойчивость иглу снизится, а кирпичей понадобится сильно больше. К тому же, чем меньше размеры жилища, тем оно теплее. Так что, если вы строите иглу в первый раз, лучше начать с диаметра 2 метра.
Фундамент и вход. Выкладываем первый круг из снежных блоков, контролируя окружность с помощью привязанной к палке бечевки, оставив место для входа. После укладки первого ряда выстраиваем арку входа. Вообще блоки лучше сразу укладывать по спирали, но в нашем случае она не стыковалась с аркой, поэтому спираль пошла выше ее уровня. Зазоры между блоками желательно залепить снегом и утрамбовать.
Стены. Больше всего аккуратности потребует укладка самых верхних блоков — от них во многом зависит прочность всей постройки.
Крыша. В самом конце у вас останется сверху небольшое отверстие неправильной формы. Подгоните последний блок по форме с помощью лопаты или ножа. Аккуратно установите его сверху.
Ввод в эксплуатацию. Закончив постройку, не забудьте сделать вентиляционное отверстие. Достаточно одного, чтобы не было сквозняка. Что касается прочности, правильно построенная иглу может выдержать на крыше белого медведя, ну или хотя бы человека.
Жизнь в снегу. Такой снежный домик спокойно может простоять всю зиму и потом еще недели две выдерживает плюс 15. Внутри иглу температура близка к нулю. В нем очень тихо — снежные блоки создают хорошую звукоизоляцию. В построенном домике после всех работ очень здорово выпить горячего чаю из термоса, закусив пирожными или бутербродами. А если вы запасетесь туристическими ковриками и хорошими спальниками — можете устроить вполне комфортную ночевку.
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