Вот такой птичий набор удалось запечатлеть читателю «Зеленоград.ру» Роману Овсейцеву за полчаса наблюдений. Роман рассказал, как «ловил» белку, «охотился» на птиц и как дятлы устроили ему игру в прятки.
— Я поехал кататься на велосипеде, а так как люблю фотографировать, то фотоаппарат у меня всегда с собой.
Проезжая через лесопарк 9-го микрорайона, увидел женщину, одиноко стоящую недалеко от дорожки. Рядом были скворечники. Стало интересно, за кем она наблюдает.
Первой, кого увидел, была белка. «Поймать» её было непросто, так как она очень шустрая. К тому же быстро ретировалась. А вот птиц было много. Это понимаешь по разнообразному пению со всех сторон. Начинаешь присматриваться, и вот уже глаза разбегаются, кого же фотографировать.
— Дятлы самые забавные. Некоторые при наведении на них объектива сразу улетали, другие просто прятались за деревом. Начинаешь обходить вокруг дерева приставным шагом, а дятлы, как будто дразнясь, повторяют за тобой. И даже если поменять направление обхода, всё равно оказывается, что между вами «стена». Такая вот игра в прятки.
— Воробьев и синичек запечатлеть не было шансов. Маленькие и беспокойные, практически не замирают. Со снегирём было попроще. Хоть по размерам он почти не отличается от воробья, но визуально кажется больше. Был менее суетлив, поэтому образ статного красавчика сохранился на цифровом носителе. Кстати, несколько человек удивились, как это снегирь, да летом. На самом деле он никуда и не улетает. Просто зимой его чаще видно, так как он хорошо различим на белом фоне. Ну и еды мало в снежную и холодную зиму, вот они и высовываются.
— Когда такие наблюдения происходят случайно, без каких-либо ожиданий, то удовольствие вдвойне приятно.
Желаю всем получать удовольствие от казалось бы обыденных вещей. Ведь мы редко обращаем внимание на красоту, в которой живём. А она есть везде, особенно в нашем замечательном городе, — делится Роман.