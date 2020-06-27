— Воробьев и синичек запечатлеть не было шансов. Маленькие и беспокойные, практически не замирают. Со снегирём было попроще. Хоть по размерам он почти не отличается от воробья, но визуально кажется больше. Был менее суетлив, поэтому образ статного красавчика сохранился на цифровом носителе. Кстати, несколько человек удивились, как это снегирь, да летом. На самом деле он никуда и не улетает. Просто зимой его чаще видно, так как он хорошо различим на белом фоне. Ну и еды мало в снежную и холодную зиму, вот они и высовываются.