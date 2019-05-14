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Как в 9 микрорайоне благоустраивают дорожки в никуда 14.05.2019 ZELENOGRAD.RU

Пешеходные дорожки за корпусом 924, которые лет десять назад вели к автобусной остановке и к пешеходному переходу через Панфиловский проспект, заново заасфальтировали прошлой осенью и уложили плиткой, якобы по просьбам горожан.

«По информации управы района Старое Крюково работы по благоустройству пешеходной дорожки у корпуса 924 выполнены в рамках благоустроительных работ в 2018 году в связи с многочисленными обращениями жителей» , — отвечала префектура на недоумение местного жителя по этому поводу.

Очевидно, когда-то власти узаконили старые тропинки к прежней остановке и продолжают по инерции их благоустраивать, хотя всё уже давно изменилось.

Между тем, тропинку за корпусом 933 к новой остановке «Панфиловский проспект», которой люди пользуются постоянно, никто не приводит в порядок.

Еще печальней судьба у тропинки к автобусной остановке на другой стороне Панифловского проспекта, от корпуса 1004, — её регулярно засыпали землёй, а потом и вовсе поставили ограждение.

На просьбу жителя узаконить тропинку управа и «Жилищник» района Силино обследовали местность и ответили: «В соответствии с паспортом дворовой территории, утвержденным Москомархитектурой Правительства Москвы, на указанном участке предусмотрен газон. Работы по устройству пешеходной дорожки будут включены при внесении изменений в паспорт дворовой территории в последующие периоды».

Zelenograd.ru готовит своё обращение в управы районов Силино и Старое Крюково. Расскажите, поддержите ли вы его и есть ли у вас примеры подобных тропинок.

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Считаете ли вы необходимым благоустроить тропинки к автобусным остановкам?
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