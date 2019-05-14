Пешеходные дорожки за корпусом 924, которые лет десять назад вели к автобусной остановке и к пешеходному переходу через Панфиловский проспект, заново заасфальтировали прошлой осенью и уложили плиткой, якобы по просьбам горожан.

«По информации управы района Старое Крюково работы по благоустройству пешеходной дорожки у корпуса 924 выполнены в рамках благоустроительных работ в 2018 году в связи с многочисленными обращениями жителей» , — отвечала префектура на недоумение местного жителя по этому поводу.