Сильный пожар тушат на окраине Зеленограда. Дым от горящей травы затянул половину города
Школьные каникулы и теплая погода привели к тому, что дети много гуляют, но делают это не всегда безопасно и экспериментируют с огнем.
Например, в 11-м микрорайоне двое детей подожгли оградительную ленту на деревянной площадке. Лента плавилась — дети радовались. Горка не сгорела.
В 17-м микрорайоне двое детей поджигали траву на берегу пруда. Случайный прохожий их спугнул, но такое развлечение может закончиться плохо — каждый год приходится тушить огромные поля горящей травы.
Просим родителей поговорить с детьми о безопасных развлечениях.
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