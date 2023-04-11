Школьные каникулы и теплая погода привели к тому, что дети много гуляют, но делают это не всегда безопасно и экспериментируют с огнем.



Например, в 11-м микрорайоне двое детей подожгли оградительную ленту на деревянной площадке. Лента плавилась — дети радовались. Горка не сгорела.