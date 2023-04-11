Дети-поджигатели вышли на улицы Зеленограда. Ну почти 11.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Школьные каникулы и теплая погода привели к тому, что дети много гуляют, но делают это не всегда безопасно и экспериментируют с огнем.

Например, в 11-м микрорайоне двое детей подожгли оградительную ленту на деревянной площадке. Лента плавилась — дети радовались. Горка не сгорела.

В 17-м микрорайоне двое детей поджигали траву на берегу пруда. Случайный прохожий их спугнул, но такое развлечение может закончиться плохо — каждый год приходится тушить огромные поля горящей травы.

Просим родителей поговорить с детьми о безопасных развлечениях.

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