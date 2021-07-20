«Предлагаю всем, у кого есть дети, устроить сегодня войнушку с водными пистолетами. Условия просты: подходящая одежда и наличие водного пистолета. В связи с жаркой погодой, думаю, будет очень весело и освежающе» — такое объявление появилось в телеграм-сообществе соседей 17-го микрорайона.
Идея местным жителям понравилась. Даже был вопрос, не продаются ли водные пистолеты в соседнем торговом центре.
Как раз для тех, у кого нет водных пистолетов, изобретательные соседи придумали выход из положения: можно взять пластиковую бутылку и сделать отверстие в крышке.
В итоге на водяную битву вечером во вторник собралось около полутора десятка детей. Пришедшие с ними взрослые тоже поучаствовали. «Детям было очень весело», — поделился потом один из родителей. В воскресенье повторили уже в большем составе.
Некоторые местные жители шутили в комментариях, что первую водную битву надо было устроить у других домов, где в этот день представители управляющей компании проводили общие собрания жильцов.