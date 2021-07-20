Идея местным жителям понравилась. Даже был вопрос, не продаются ли водные пистолеты в соседнем торговом центре.

Как раз для тех, у кого нет водных пистолетов, изобретательные соседи придумали выход из положения: можно взять пластиковую бутылку и сделать отверстие в крышке.

В итоге на водяную битву вечером во вторник собралось около полутора десятка детей. Пришедшие с ними взрослые тоже поучаствовали. «Детям было очень весело», — поделился потом один из родителей. В воскресенье повторили уже в большем составе.