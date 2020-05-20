Животные захватывают город: утка высиживает птенцов на клумбе в пустом парке
Белку с чем-то белым на мордочке, издали напоминающем медицинскую маску, заметили на «Солнечной поляне» в лесопарке между 1-м и 5-м микрорайонами.
При ближайшем рассмотрении это оказались ватные диски, пояснила автор фото Наталья О.
Возможно, вата понадобилась белке для гнезда. Они строят гнезда высоко на деревьях, там нужна мягкая подстилка — наверное, вата неплохо подходит.
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